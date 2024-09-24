Загрутдинов: в ЖК «Академ палас» началась установка окон в зоне подъемника

В корпусе А проблемного ЖК «Академ Палас» началась установка окон и балконных дверей в зоне подъемника, заявил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, вл. 78.

«В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал текущего года», — уточнил Загрутдинов.

Известно, что в корпусе Б верхний слой изоляции на кровле выполнен на 60%. Ведется отделка МОП. В корпусе В продолжается установка лесов на уровне 4-14 этажей.

Застройщик АО «ОСК» не смог реализовать проект, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства дома за счет средств города.