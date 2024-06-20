Загрутдинов: в Таганском районе демонтировали 4 жилых дома по программе реновации

В Таганском районе столицы с момента старта программы реновации демонтировали четыре расселенных дома, сказал руководитель департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов

Они располагались по адресам: Нижегородская улица, дома 18 и 20.

«Всего с учетом этих объектов в районе снесли уже четыре дома. Ранее завершили демонтаж объектов на той же улице, где располагались дома 24 и 26. Жильцы всех четырех зданий получили квартиры в новостройке на улице Мельникова, дом 2. Она стала первой заселяемой по программе реновации в районе», — отметил Загрутдинов.

Здания демонтировали по технологии «умного сноса», которая стала стандартом для всей программы реновации. Основными ее принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще один из приоритетов «умного сноса» — максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания.

Всего в Таганском районе в программе реновации участвуют 16 домов. В них проживают 2,2 тыс. человек.