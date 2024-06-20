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Загрутдинов: в районе Очаково-Матвеевское начали строить два ЖК по программе реновации

В районе Очаково-Матвеевское началось возведение двух жилых корпусов для переселения по программе реновации, сказал руководитель департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Дом находится по адресу: ул. Веерная, земельный участок 28а. Ввод в эксплуатацию предусмотрен на 2026 год

«Здания будут переменной этажности с подземным паркингом. В настоящее время на площадке ведут работы нулевого цикла. В доме будет 552 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы», — уточнил Загрутдинов.

В вестибюле жилой части каждого корпуса разместят комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря и зону почтовых ящиков.

Вход в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли.

Придомовую территорию дома благоустроят и озеленят: установят детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, высадят деревья и разобьют цветники, а также разместят функциональные зоны отдыха и малые архитектурные формы.