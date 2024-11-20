Загрутдинов: в проблемный ЖК «Терлецкий парк» начали подачу тепла

сегодня в 13:41

Генподрядчик АО «МСУ-1» начал подачу отопления в проблемный ЖК «Терлецкий парк». Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На территории ЖК обеспечили работу двух индивидуальных тепловых пунктов. В них ведут круглосуточное дежурство. Сейчас отопление подали в первый корпус и блоки А, Б, В второго корпуса. Производят подачу тепла в остальные блоки.

В первом корпусе управляющей компании предъявляют инженерные системы и отделку мест общего пользования (МОП).

В блоке А второго корпуса установили системы дымоудаления и противопожарные клапаны. Подключают внутренний водопровод. Все необходимое оборудование установили в диспетчерской, проводятся пусконаладочные работы. Продолжается подключение водопровода. На входных группах проводят облицовку и устанавливают металлические ограждения.

Облицовка входных групп на 80% выполнена в блоке Б. Укладку плитки и нанесение декоративной штукатурки завершили на лестничных маршах. На 10 этаже в МОП ведут чистовую отделку.

Системы дымоудаления и межквартирные перегородки смонтировали в блоке В. Также близится к завершению нанесение декоративной штукатурки в МОП.

В блоках Г и Д смонтировали транзитную вентиляцию и клапаны дымоудаления.

Рабочие облицовывают стены на 1 этаже. На данный момент чистовую отделку закончили на всех этажах кроме последних двух. Фасадные работы продолжаются.

Транзитную вентиляцию смонтировали в блоках Е и Ж. Монтируют слаботочные системы и подключают водопровод. Идет облицовка помещений охраны, колясочных, лифтовых холлов и первых этажей.

В паркинге готовят к монтажу въездные ворота. Всего на объекте работают 1250 специалистов. В зависимости от объема работ меняется число рабочих.

«Жилой комплекс „Терлецкий парк“ общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке Москвы в районе Перово по адресу: улица Новогиреевская, вл. 5. Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик», — рассказал Загрутдинов.

Он уточнил, что ввод объекта запланирован на IV квартал текущего года.

Решение завершить строительство объекта на средства города принял мэр столицы Сергей Собянин.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.