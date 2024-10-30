Загрутдинов: в Лефортове идет строительство школы на 1150 мест

Учебное заведение возводится по адресу: ул. Золоторожский Вал, вл. 11. Площадь объекта составляет порядка 18,9 тыс. кв. м.

«В настоящее время монолит объекта практически завершен, строители приступают к фасадным работам. Для удобства маломобильных людей в школе будут оборудованы два лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг, установят пандусы и тактильные указатели», — уточнил Загрутдинов.

Здание будет состоять из трех блоков с отдельными входами для начальных, средних и старших классов.

Этажность учебного заведения будет переменной — от 3 до 4 этажей. Первые этажи средней и старшей школы будут оборудованы двусветным пространством с открытой лестницей и амфитеатром. На втором этаже сделают вход в многосветный многофункциональный зал со ступенчатым амфитеатром, который будут использовать и как часть рекреации, и как актовый зал. Пространство можно будет объединять с медиатекой за счет трансформируемой перегородки.

Известно, что образовательное учреждение возводится городом за счет средств бюджета Москвы.