Загрутдинов: в корпусе ЖК «Воскресенское» установили витражи лестничных пролетов

сегодня в 16:40

Генподрядчик ООО «ГП-МФС» завершил витражное остекление лестничных пролетов в первом корпусе проблемного ЖК «Воскресенское». Сейчас специалисты ведут дефектовку и монтаж стояков отопления, устраивают подпорные стены для вентиляции и бетонируют входные группы, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Обвязка газовой котельной близится к завершению во втором корпусе. Также у второго корпуса устраивают наружный газопровод. В подземной части ведут устройство входных групп в подвал и световые приямки. Окончено бетонирование плиты перекрытия.

Внутреннюю и наружную кладку секции В провели в третьем корпусе. Кроме того, в секции В началась горизонтальная разводка отопительной системы. Продолжаются кладочные работы в секциях Б и А. Идет монтаж направляющих лифтов. Стояки отопления монтируются в подземной части. На кровле корпуса проводят дефектовку и подготовку к восстановлению гидроизоляции.

Гидроизоляцию цоколя, устройство приямков и входных групп, а также монтаж воздуховодов выполняют в четвертом корпусе.

На строительную площадку доставили материалы для фасадных работ.

Сейчас на площадке работают 168 человек. В зависимости от объема работ меняется число специалистов.

«Жилой комплекс „Воскресенское“ общей площадью около 65 тыс. кв. м расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что квартиры в комплексе ожидают 342 челвоека, а в эксплуатацию ввести объект планируют во втором квартале 2025 года.

Жилой комплекс «Воскресенское» начали строить в 2005 году. В 2014 году застройщик ЗАО «ТСК „Евро-Старт“ обанкротился. Мэр столицы Сергей Собянин принял решение достраивать объект на средства бюджета города.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — заключил Загрутдинов.