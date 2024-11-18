сегодня в 11:52

Во всех жилых корпусах проблемного ЖК «Академ Палас» полностью закрыт тепловой контур, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Загрутдинов: в корпусах ЖК «Академ Палас» закрыт тепловой контур

Во всех жилых корпусах проблемного ЖК «Академ Палас» полностью закрыт тепловой контур, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, вл. 78.

«ЖК „Академ Палас“ — один из старейших столичных долгостроев. В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тыс. кв. м. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», — уточнил Загрутдинов.

Кроме этого, в комплексе было подано отопление по постоянной схеме. Во всех корпусах проходит отделка мест общего пользования, а также идет монтаж слаботочных систем.

Застройщик АО «ОСК» не смог реализовать проект, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства дома за счет средств города.