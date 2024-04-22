сегодня в 13:43

Загрутдинов: в Коптеве начали строить дома по реновации

Возведение дома на 350 квартир по программе реновации начали в столичном районе Коптево. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В районе Коптево по адресу: 3-й Михалковский переулок, земельный участок 17.19, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода», — рассказал Загрутдинов.

Новостройка будет состоять из 7 секций переменной этажности от 9 до 16 этажей. Фасады сделают из навесных трехслойных панелей и облицуют пиленым кирпичом. На подземном уровне разместится автопарковка.

Дом рассчитан на 350 квартир, среди которых будут 82 трехкомнатных, 153 двухкомнатных и 115 однокомнатных. Для маломобильных жителей оборудуют 4 квартиры с увеличенной шириной дверных проемов и коридоров, а также со специальной сантехникой.

Первые этажи сделают нежилыми, они будут включать в себя техпомещения, зоны почтовых ящиков, помещения для уборочного инвентаря, лифтовые холлы и вестибюли.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Обустроят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.