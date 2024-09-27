Загрутдинов: стартовало утепление фасадов корпуса ЖК «Воскресенское»

На корпусе № 1 проблемного ЖК «Воскресенское» рабочие приступили к утеплению фасадов, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК общей площадью около 65 тыс. кв. метров расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО.

«В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», — уточнил Рафик Загрутдинов.

Продолжается монтаж окон, на сегодня он выполнен на 72%. Началась установка балконных козырьков на уровне 10-го этажа.

В корпусе № 2 ведутся работы по утеплению и облицовке фасадов, продолжается демонтаж внутренних перегородок, выполняется усиление проемов и устройство монолита входных групп.

В корпусе № 3 идут фасадные работы, а в корпусе № 4 продолжаются внутренние отделочные работы, установка витражей холодного остекления и облицовка фасадов.

Строительство ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК „Евро-Старт“ в 2014 году обанкротился. Решение о достройке объекта за счет средств бюджета Москвы принял мэр Москвы Сергей Собянин.