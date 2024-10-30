Загрутдинов: стартовала облицовка лестничных маршей в ЖК «Квартал Триумфальный»

В первой и второй секциях проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» началась облицовка лестничных маршей керамической плиткой, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК на 415 квартир находится на западе столицы в районе Фили-Давыдково, квартал 1-2, корп. 18, 18А.

«Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. м, куда включены жилой корпус из 6 секций и двухуровневый подземный паркинг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО „ФЦСР“, который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», — уточнил Загрутдинов.

Известно, что уже подошли к концу работы по выравниванию монолитных лестниц в первой, второй и третьей секциях комплекса. Аналогичные работы ведутся в четвертой секции. Помимо этого, в секциях 1-6 идет установка балконных дверей.