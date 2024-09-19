Загрутдинов: стартовала облицовка фасада проблемного ЖК «Квартал Триумфальный»
Начался монтаж облицовочной плитки на фасаде проблемного ЖК «Квартал Триумфальный», сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
ЖК расположен на западе столицы в районе Фили-Давыдково, квартал 1–2, корп. 18, 18А. Он рассчитан на 415 квартир.
Также на объекте подходит к концу монтаж утеплителя и кронштейнов. Ведутся работы по установке окон.
«Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. метров, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», — уточнил Загрутдинов.
На сегодняшний день за счет городского бюджета достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 3,3 тыс. дольщиков.