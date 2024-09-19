Загрутдинов: стартовала облицовка фасада проблемного ЖК «Квартал Триумфальный»

ЖК расположен на западе столицы в районе Фили-Давыдково, квартал 1–2, корп. 18, 18А. Он рассчитан на 415 квартир.

Также на объекте подходит к концу монтаж утеплителя и кронштейнов. Ведутся работы по установке окон.

«Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. метров, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», — уточнил Загрутдинов.

На сегодняшний день за счет городского бюджета достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 3,3 тыс. дольщиков.