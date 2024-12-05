Загрутдинов: школа в Филевском Парке готова более чем на 80%

В строящейся школе на 375 мест в районе Филевский Парк проводят работы по отделке и устройству наружных сетей и благоустройству прилегающей территории, сказал руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Школа появится по адресу: Багратионовский проезд, д. 10. Общая площадь объекта составляет 6,9 тыс. кв. м.

«Сейчас специалисты продолжают чистовые отделочные работы, благоустройство прилегающей территории выполнили более чем на 75%, завершается монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования. Общая готовность объекта составляет более 80%. Работы ведутся за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы. Закончить строительство планируют в следующем году», — отметил Загрутдинов.

Также в учебном корпусе будут созданы все условия для детей с ОВЗ.

«С момента начала работ на площадке в 2023 году инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы провели восемь выездных проверок для оценки соответствия выполняемых работ и применяемых стройматериалов проектной документации, а также соблюдения требований по охране труда и содержанию стройплощадки», — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание в столице уделяется качеству образовательных объектов.