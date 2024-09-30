Загрутдинов: корпуса ЖК «Легенда» получили постоянное электроснабжение

ЖК возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м км Калужского шоссе. Ранее к постоянному электроснабжению были подключены корпуса № 1, № 4 и № 7.

«Их общая площадь составляет около 85 тыс. кв. метров. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик ООО „ИнвестСтройГрупп“ не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», — уточнил Загрутдинов.

Также известно, что в корпусе № 1 ведется переустройство системы оповещения противопожарной сигнализации. В корпусе № 4 идет покраска стен и разводка внутренней электрики перед монтажом потолков грильято. В корпусе № 7 продолжается внутренняя отделка. Кроме того, завершены основные работы по благоустройству прилегающей территории, стартует укладка третьего слоя асфальта.