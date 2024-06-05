Загрутдинов: дом по реновации построят у станции метро «Отрадное»

В столичном районе Отрадное в 2026 году окончат строительство жилого дома по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что трехсекционное здание переменной этажности по индивидуальному проекту возводят по адресу: Отрадный проезд, з/у 6/1. Дом расположится в 15 минутах от станции метро «Отрадное».

«Всего здесь будет 251 квартира с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. На подземном уровне предусмотрен паркинг. В настоящее время идет возведение наземной части здания. Во внешней отделке применят систему вентилируемого фасада с фиброцементными плитами. Для сохранения единого облика дома на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением», — рассказал Загрутдинов.

Из 251 квартиры 48 будут четырехкомнатными, 131 — двухкомнатной и 72 — однокомнатными. Для маломобильных жителей оборудуют 4 квартиры, увеличив ширину дверных проемов и коридоров, а также установив спецсантехнику, розетки, оконные ручки и дверной глазок.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят.