Загрутдинов: дольщикам проблемного ЖК «Малыгина, 12» начали выдавать ключи

Дольщики ранее введенного ЖК «Малыгина, 12», расположенного по одноименному адресу, начали получать ключи. Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«На объекте начали передачу квартир. На текущий момент подписано 75 актов приема-передачи квартир, вручено 54 комплекта ключей. Процесс приема документов для передачи квартир собственникам идет активно», — отметил Загрутдинов.

Чтобы оформить акт приема-передачи, необходим полный комплект документов. С их перечнем можно ознакомиться на официальном портале Московского фонда защиты прав дольщиков (https://mfd.mos.ru/).

По словам Загрутдинова, суммарная площадь ЖК составляет 23 тыс. кв. м. Дом рассчитан на 137 квартир. В комплекс также входит подземная парковка.

Прежний застройщик ЖК «Малыгина, 12» — ЗАО «Финансовая Корпорация» — был признан банкротом в сентябре 2014 года. Решение о достройке объекта на средства горбюджета принял мэр столицы Сергей Собянин. Строительные работы контролировал подведомственный столичному департаменту гражданского строительства Московский фонд защиты прав дольщиков.

Департамент обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, за 13 лет в Москве ввели в эксплуатацию 248 проблемных объектов суммарной площадью более 2,7 млн кв. м. Были решены проблемы 29,6 тыс. дольщиков, а их количество сократилось больше чем на 92%.