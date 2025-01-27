Заброшенный объект в Можайске получит новую жизнь

В порядке приватизации реализовано недвижимое имущество, расположенное на ул. Бородинская, д. 31 в Можайске. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В имущественный лот вошли одноэтажное нежилое здание площадью 104,5 кв. метров 1964 года постройки и земельный участок площадью 188 кв. метров с категорией «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования «объекты дорожного сервиса».

Начальная цена продажи составила более чем 1,6 млн руб. В торгах приняли участие 3 претендента. С победителем аукциона будет заключен договор купли-продажи на сумму более чем 2,7 млн рублей.

Уже в этом году инвестор планирует приступить к реставрации заброшенного и никак неиспользуемого здания, в планах открыть для жителей социально полезный объект.

С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах, можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области, в том числе в режиме интерактивной карты на сайте Минмособлимущества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.