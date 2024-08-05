Заброшенное здание котельной снесли в деревне Серково Щелкова

сегодня в 18:04

Здание площадью более 250 кв. метров, которое находилось в деревне Серково Щелкова недалеко от жилого дома 1/5, долгое время не использовалось. Местные жители через портал «Добродел» обращались с просьбой снести аварийный объект и благоустроить территорию вокруг него, сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате здание было включено в список объектов, подлежащих ликвидации, и в августе текущего года было демонтировано силами администрации.

На данный момент все работы завершены, строительный мусор утилизирован и вывезен.

Всего в городском округе Щелково было выявлено 327 объектов незавершенного строительства.

На сегодняшний день 224 из них были снесены, достроены или приведены в соответствие с требованиями, что составляет 68,5% от общего числа объектов.

Администрация городского округа Щелково продолжает работу в этом направлении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.