За год объем предложения на первичном рынке недвижимости вырос в 15 округах Подмосковья

За прошедший год объем предложения на первичном рынке вырос в 15 районах Московской области. При этом максимальное увеличение числа квартир в продаже зафиксировано в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

По данным аналитиков, в ноябре 2025 года на рынке новостроек Подмосковья представлено 43 950 квартир, а девелоперские проекты сосредоточены в 34 районах Московской области. Еще в 25 административных единицах региона новостроек в продаже сейчас нет.

В 19 подмосковных районах год к году предложение первичного жилья сократилось. Максимальные темпы сокращения предложения зафиксированы в Котельниках (–1 028 лотов), Солнечногорске (–985 лотов), Балашихе (–878 лотов). Еще в 15 районах Московской области число квартир и апартаментов на первичном рынке, напротив, выросло. По темпам увеличения предложения лидируют Мытищи (+1 774 лота), Красногорск (+995 лотов), Химки (+832 лота).

С начала 2025 года девелоперы вывели на первичный рынок Московской области 19 новостроек, сообщает министерство жилищной политики. Московской области.

Кроме того, застройщики открыли продажи в новых корпусах 46 жилых комплексов, реализация которых началась ранее 2025 года.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.