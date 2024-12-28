За год бизнес купил более 40 помещений в исторических зданиях Москвы

В текущем году Москва заключила с инвесторами договоры купли-продажи почти на 5,8 тыс. кв. м недвижимости, находящейся в исторических зданиях. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Столица продает недвижимость в исторических зданиях, в том числе в старинных усадьбах и доходных домах — выявленных объектах культурного наследия, а также в памятниках регионального и федерального значения.

«Бизнес проявляет высокий интерес к покупке городских объектов недвижимости в исторических зданиях. В 2024 году по итогам торгов и по преимущественному праву инвесторы приобрели 44 помещения в объектах культурного наследия общей площадью около 5,8 тыс. кв м», — ответил Ефимов.

Он уточнил, что недвижимость располагается в районах туристической и деловой активности и подходит для открытия магазинов, офисов, салонов красоты общественного питания.

Помещения располагаются в административных округах Москвы. Большинство объектов — 33 площадью свыше 4,5 тыс. кв. м — находятся в центре столицы. 4 помещения суммарной площадью 733 кв. м находятся на юге Москвы. 3 помещения предприниматели купили в ВАО, 2 — в ЮВАО, по 1 — в СВАО и СЗАО. Новые собственники проводят ремонт или реставрацию в соответствии с охранным обязательством и актом техсостояния.

«Около 70% проданных помещений в исторических зданиях были реализованы по итогам электронных торгов. Так, в рамках конкурентных процедур инвесторы приобрели 31 объект общей площадью почти 3,8 тыс. кв. м. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса могут выкупить арендуемые у города помещения в исторических зданиях по преимущественному праву без проведения торгов. Таким образом было реализовано еще 13 объектов общей площадью чуть более двух тысяч квадратных метров», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что наиболее крупным объектом стало помещение площадью 485,9 кв. м в объекте культурного наследия регионального значения «Главный дом городской усадьбы, 1820-е гг., 1845 г.», расположенного на улице Воронцово Поле. Еще 422,1 кв. м инвестор купил в Хавско-Шаболовском жилом комплексе на улице Лестева, возведенном в 1921–1930 годах.

Больше информации об актуальных предложениях от Москвы доступно на Инвестпортале столицы. Чтобы поучаствовать в торгах, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности об этом и других нацпроектах, которые реализуются в Москве, можно узнать по ссылке.