За этот год москвичи купили высокобюджетной недвижимости почти на 780 млрд руб

По итогам девяти месяцев этого года на первичном рынке высокобюджетной недвижимости в Москве было приобретено более 23 тыс. лотов суммарной стоимостью 779,2 млрд руб., сообщила РИАМО топ-брокер агентства недвижимости Whitewill Екатерина Левина.

«Продажи высокобюджетной недвижимости в столице продолжают расти. Так, с января по сентябрь было продано 23 154 лота, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда число продаж составило 19 606 объектов. Резкий скачок числа продаж во 2 квартале объясняется популярностью ипотеки в сегменте бизнес – в период завершения действия программы льготной ипотеки многие поспешили воспользоваться более выгодными условиями», – сказала Левина.

Она добавила, что при этом средний бюджет покупки во втором квартале составил 32,7 млн руб., тогда как в третьем квартале – 34,9 млн руб. Всего же за первые три квартала этого года было продано высокобюджетной недвижимости на 779,2 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года – 603,5 млрд руб.

«Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что реальный объем продаж находится на более высоком уровне, поскольку в статистику традиционно не входят оптовые сделки (от 10 лотов), сделки с юридическими лицами и переуступки. Основным двигателем продаж на первичном рынке недвижимости стала рассрочка – клиенты охотно используют ее, кто-то в качестве альтернативе ипотеке, а кто-то – как дополнительный доход. Рассрочка дает возможность размещать денежные средства на депозитах», – разъяснила топ-брокер.

Левина уточнила, что застройщики начали все активнее предлагать рассрочку. Клиенты рассматривают покупку недвижимости для собственного проживания, а также для диверсификации активов. Часть покупателей приобретают квартиры для перепродажи.

«Безусловно, конкуренция между застройщиками будет расти. Мы не видим предпосылок для снижения цен на проекты, расположенные в удачных локациях и с высоким качеством продукта. В стоимость квадратного метра заложены расходы на проектное финансирование, стоимость материалов, логистику материалов, оплату труда рабочих и т. д. Все эти показатели демонстрируют рост», – рассказала эксперт.

Она отметила также, что до тех пор, пока ключевая ставка останется высокой, нельзя рассчитывать на лояльность застройщиков по различным схемам оплаты.