Wildberries купила участок в 121 га в Подмосковье для строительства «РВБ Долины»

В Подмосковье появится креативно-производственный кластер «РВБ Долина». С целью его строительства компания Wildberries & Russ (РВБ) купила участок площадью 121 га, сообщает ТАСС .

В сообщении пресс-службы компании сказано, что она получила статус резидента в ОЭЗ «Максимиха», которой занимается группа ВТБ. Также Wildberries & Russ купила участок в 121 га.

Сейчас специалисты разрабатывают эскиз проекта кластера и проектирование первой очереди. Площадь застройки проекта составит более 400 тыс. кв. м. Первый этап кластера планируют запустить в 2028 году, а к 2035 году проект будет полностью реализован.

На территории «РВБ Долина» будут находиться производственные и офисные помещения, креативный блок и соцобъекты, в том числе кафе, магазины, общежития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.