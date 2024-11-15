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Выпущен градостроительный план для дома по реновации в столичном Новогирееве

Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка для строительства дома по программе реновации в столичном районе Новогиреево, сообщается на сайте мэра Москвы.

Новостройку возведут на участке площадью около 1,5 га по адресу: Кусковская улица, владение 25. В данном районе развита социальная и транспортная инфраструктура.

Общая площадь многоквартирного дома составит 47 тыс. квадратных метров. В проекте бюджета на три года заложено 1,2 трлн рублей.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов.

Ранее жители 880 старых домов в Москве получили квартиры в новостройках по реновации. Новым жильем обзавелись около 147 тыс. человек.