сегодня в 11:29

Ввод торговых центров в Москве в 2025-м стал рекордным за 4 года

По информации консалтинговой компании NF Group, в 2025 году в Москве ввели 15 торговых центров (ТЦ) площадью 197 900 кв. м. Показатель стал самым высоким с 2021 года, когда было введено 395 500 кв. м площадей, сообщают «Ведомости» .

На данный момент общий объем рынка торговой недвижимости в столице достиг 15,1 млн кв. м. Подсчеты других компаний схожи. Например, CORE.XP утверждает, что в Москве сдали 13 ТЦ площадью 190 200 кв. м.

Причиной резкого увеличения количества новых зданий эксперты называют сдвиг сроков их достройки. Половину ТЦ планировали открыть в 2024 году, но сдвинули сроки на следующий год.

Ранее заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что за 10 лет столица смогла реализовать на торгах почти 96 тыс. объектов недвижимости. Число участников аукционов превысило 550 тыс.

