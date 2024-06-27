Второй детсад на 325 мест введен в эксплуатацию в подмосковном ЖК «Южная Битца»

Детский сад на 325 воспитанников в ЖК «Южная Битца» готовится к открытию. Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Девелопер возвел соцобъект в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад общей площадью 4,9 тыс. кв. метров расположен по адресу: улица Парковая, дом 2, строение 1. Архитектурный облик объекта выполнен в тематике картин нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана. В здании организованы игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий. Помимо этого, предусмотрены медицинский блок, столовая и прачечная. Территорию рядом с детским садом благоустроили. Для детей организовали безопасные площадки для игр и экологичные малые архитектурные формы (МАФ).

Таким образом, в микрорайоне Южная Битца введен в эксплуатацию второй детский сад. Первый открыт в 2023 году. Он рассчитан также на 325 воспитанников.

Всего в проекте предусмотрено 12 жилых корпусов, 4 детских сада, 2 школы и 1 поликлиника. Для жителей организованы современные спортивные и игровые площадки. Также девелопер обустроил зону для выгула собак. В настоящий момент жилой комплекс находится на стадии реализации. В эксплуатацию сдано 8 жилых корпусов, еще три активно строятся. В процессе строительства также две школы, поликлиника и еще один детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.