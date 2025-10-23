Встречи специалистов БТИ Подмосковья в СНТ и ДНП пройдут 25 и 26 октября

БТИ Московской области проведет выездные встречи в СНТ и ДНП для консультаций со специалистами по вопросам оформления прав на садовые дома в рамках «дачной» амнистии, а также перевода садового дома в жилой. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Мероприятия пройдут 25 и 26 октября в муниципальных образованиях Московской области — городских округах Одинцовский и Щелково, муниципальных округах — Истра и Раменский:

25 октября

10:00 — СНТ «Московский писатель», м. о. Истра;

12:00 — СНТ «Козино», г. о. Щелково, деревня Козино;

13:00 — ДНП «Загорново-2», м. о. Раменский, деревня Кузнецово.

26 октября

11:00 — СНТ «Грибовчанка», г. о. Одинцовский, село Акулово.

Подробнее об услугах БТИ Московской области можно узнать:

на официальном сайте учреждения (https://mobti.ru/);

в окнах БТИ в МФЦ МО (https://mobti.ru/filialy/);

по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88;

в чат-боте @MyBTIServices_bot (https://t.me/MyBTIServices_bot).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.