VSN Group: самое большое число новостроек в 1-м квартале продано в ЗАО Москвы

VSN Group: ЗАО — в лидерах по спросу на новостройки, ЮЗАО и ЗелАО отстают

Наибольшее количество сделок — 20% от общего числа продаж новостроек Москвы в первом квартале 2025 года — зафиксировано в Западном округе (ЗАО). Он лидирует и по доле проданной площади, которая также составила 20%, сообщили РИАМО в департаменте аналитики и консалтинга компании VSN Group.

Согласно рейтингу округов Москвы по спросу на новостройки от VSN Group, второе место занял ЮАО: 18% по количеству проданных лотов и 17% — по квадратным метрам. Аналитики VSN Group отмечают, что здесь реализуется большое число крупных проектов с несколькими очередями от известных застройщиков. Помимо богатства выбора, покупателей привлекает протекающая через округ река Москва, на которую открываются виды из окон многих квартир.

Третье место по количеству проданных лотов поделили между собой САО и СЗАО — по 13%. При этом по проданной площади СЗАО имеет большую долю, чем САО (15% и 12% соответственно).

Менее привлекательными для покупателей оказались ЮЗАО и ЗелАО (4% и 2% соответственно — и по количеству лотов, и по их площади).

«Итоги проведенного анализа четко указывают на важность наличия зеленых зон и развитой инфраструктуры, предоставленной в рамках ЗАО, для покупателей. Необходимо отметить, что данное направление пользуется популярностью в том числе и у застройщиков с точки зрения освоения территорий. Небольшая доля продаж в ЮЗАО обосновывается как раз ограниченностью предложения и малым количеством присутствия масштабных проектов, что, вероятно, изменится в будущем», — подвела итоги генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.