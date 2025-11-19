Всего за полтора года на территории птицефабрики в Лобне построили новый склад
Фото - © Главгосстройнадзор МО
Новый производственно-логистический комплекс в городском округе Лобня получил разрешение на ввод. Документ выдан Главгосстройнадзором Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о первом этапе строительства проекта, ориентированного на повышение продовольственной безопасности региона. На территории Краснополянской птицефабрики строят комплекс за 1,9 млрд рублей, где будут производить и складировать:
- ящики для перевозки птицы,
- системы кормления, поения, орошения и охлаждения,
- лотки для хранения яиц;
- комбикорма;
- одежду и перчатки для работников сельского хозяйства.
Сегодня завершен первый этап: корпус включает два блока, его общая площадь превышает 24 тыс. кв. м.
Вторым этапом станет пристройка еще трех блоков к существующему первому корпусу и строительство двух новых корпусов.
Общая площадь всего производственно-логистического корпуса превысит 90 тыс. кв. м. Полностью завершить реализацию проекта планируют в 2027 году. Территория птицефабрики занимает более 15 га земли, на нем уже работают действующие склады, некоторые здания построены в середине прошлого века.
Участок расположен вблизи Дмитровского шоссе и нового Северного обхода Лобни, что обеспечивает удобную транспортную доступность.
Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.