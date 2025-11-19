Всего за полтора года на территории птицефабрики в Лобне построили новый склад

Речь идет о первом этапе строительства проекта, ориентированного на повышение продовольственной безопасности региона. На территории Краснополянской птицефабрики строят комплекс за 1,9 млрд рублей, где будут производить и складировать:

ящики для перевозки птицы,

системы кормления, поения, орошения и охлаждения,

лотки для хранения яиц;

комбикорма;

одежду и перчатки для работников сельского хозяйства.

Сегодня завершен первый этап: корпус включает два блока, его общая площадь превышает 24 тыс. кв. м.

Вторым этапом станет пристройка еще трех блоков к существующему первому корпусу и строительство двух новых корпусов.

Общая площадь всего производственно-логистического корпуса превысит 90 тыс. кв. м. Полностью завершить реализацию проекта планируют в 2027 году. Территория птицефабрики занимает более 15 га земли, на нем уже работают действующие склады, некоторые здания построены в середине прошлого века.

Участок расположен вблизи Дмитровского шоссе и нового Северного обхода Лобни, что обеспечивает удобную транспортную доступность.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.