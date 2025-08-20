Врач Подольска получил сертификат на приобретение жилья по соципотеке

Ян Менкес более трех лет работает в отделении гнойной хирургии Подольской областной клинической больницы. О программе «Социальная ипотека» узнал через кадровую службу ПОКБ и решил принять в ней участие. В настоящее время Менкес с супругой снимают жилье.

«Хотим купить собственную квартиру поближе к моей работе. Скорее всего, будем присматривать что-то на вторичном рынке и самостоятельно делать ремонт. Хочу выразить благодарность за такую программу. Она дает возможность медикам улучшить свои жилищные условия», — поделился Менкес.

В регионе программа реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2016 года.

Ранее сертификат по программе «Социальная ипотека» получила педагог из Подольска Евгения Забалуева. Учительница начальных классов уже больше 20 лет воспитывает подрастающие поколения и дает азы школьных знаний, в настоящее время трудится в школе № 32.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев.