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Возвести дом для переселенцев в Подмосковье планируют до конца 2025 г

В Озерах построят многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. В районе Коммунистической площади идут работы по строительству пятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

На объекте строители ведут монолитные работы по устройству фундамента многоквартирного дома, проводят бетонирование фундаментной плиты.

Согласно проекту, здесь появится пятиэтажка из 7 секций, в которых будет 193 квартиры. Общая жилая площадь здания — 7,9 тыс. кв. м. Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Завершить строительство дома в Озерах планируют до конца 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.