Возможно ли россиянам с зарплатой до 150 тыс руб накопить на жилье без ипотеки

В крупных городах России людям с зарплатой до 150 тыс. рублей накопить на собственное жилье почти невозможно. Насобирать нужную сумму без ипотеки не получится даже в том случае, если у человека нет семьи, сообщает АБН24 .

Для россиян, которые работают не в IT-сфере, не являются предпринимателями или топ-менеджерами, а зарабатывают до 100-150 тыс. рублей в месяц, своя квартира в больших городах является практически недостижимой. Речь идет о Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Сочи. Насобирать на свое жилье будет сложно даже если нет семьи.

Внутри МКАД в Москве квартира 30 кв. м стоит не менее 10 млн рублей. Чтобы накопить эту сумму, откладывая минимум 30% или 36 тыс. рублей в месяц, понадобится много десятков лет. Но, скорее всего, стоимость жилья вырастет за этот период. Причем дорожать недвижимость будет со скоростью 10-20% в год.

Без ипотеки сложно приобрести жилье. Такой вариант дороже, чем аренда, но тогда человек получит «свою» квартиру с конкретной стоимостью. Она уже не подорожает.

«Реалии таковы, что собственное жилье доступно в основном тем, кто либо имеет семейные накопления, либо удачно инвестирует, либо ведет успешный бизнес. Это люди, которые могут покупать не один, а несколько объектов, сдавать их в аренду», — сказал Шмелев.

