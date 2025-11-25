сегодня в 15:49

Воспитательно-образовательный комплекс в поселке Люберец откроется в 2027 году

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы (ул. Гоголя, вблизи дома 8) продолжается строительство нового воспитательно-образовательного комплекса. В его состав войдут школа на 1 500 мест и детский сад, рассчитанный на 200 детей, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«Мы продолжаем осуществлять задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым, по строительству образовательных учреждений. Одно из них строим в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. В настоящее время на объекте работают 70 специалистов, задействовано 5 единиц строительной техники», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Он также рассказал, что комплекс будет включать современные учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. В детском саду предусмотрены групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На территории центра появятся спортивные и игровые площадки для детей.

Строительство объекта проходит под надзором главы городского округа Владимира Волкова, который посетил строительную площадку.

«Сейчас ведутся работы по устройству третьего этажа. Завершение бетонных работ запланировано на февраль следующего года», — сообщил Владимир Волков.

Напомним, что строительство ведется по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Открытие нового образовательного центра запланировано на 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.