Восемь семей из Королева получили свидетельства на приобретение жилья

Восемь молодых семей из Королева сегодня получили свидетельства на приобретение жилья в рамках национальных проектов президента РФ и государственной программы Московской области «Жилище». Торжественная церемония состоялась в молодежном центре «Космос», сообщает пресс-служба администрации округа.

В каждой семье подрастают дети, поэтому улучшение жилищных условий вопрос актуальный. У семьи Миняевых — четыре дочери, по трое детей в семьях Алексеевых и Семеновых, семьи Зубчик, Бессоновых и Дмитриенко воспитывают по двое детей, у семей Бикметовых и Летаевых пока по одному.

Все семьи, получившие субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Московской области, теперь планируют улучшение жилищных условий в ближайшее время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.