Воробьев: более 10 тыс человек планируем пересилить из аварийного жилья в 2025 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее министерство строительного комплекса Московской области сообщило, что за неделю в шести городских округах из аварийного жилищного фонда расселены 857 человек из 320 жилых помещений. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке.

В Подмосковье расширили программу выдачи жилищных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья. Теперь их могут получить не только собственники, но и наниматели по договору социального найма. Для того чтобы подать заявление на жилищный сертификат, нужно до 1 сентября обратиться в администрацию своего муниципалитета.