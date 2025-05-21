Волочкова продала шестикомнатную квартиру в Петербурге за 165 млн рублей

Балерина Анастасия Волочкова продала роскошную шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Она не могла оплатить ЖКУ, а еще взяла на себя организацию свадьбы дочери, сообщает SHOT .

Апартаменты располагаются на Итальянской улице. Площадь квартиры — 196 кв. м. Жилье было продано за 165 млн рублей. Там потолки высотой 3 м, венецианская штукатурка, роспись интерьера и т. д. По обстановке квартира напоминает дворец.

Жилье балерина купила в 2001 году. Почти сразу у нее начались проблемы с оплатой ЖКУ. Так, недавно звезда не могла внести 130 тыс. рублей, из-за этого суд обязал Волочкову выплатить долг, что она и сделала.

Также балерина организовала пышную свадьбу для единственной наследницы, 19-летней дочери Ариадны.