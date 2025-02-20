Военным вручили ключи от 21 квартиры в Подмосковье

Заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева вручила ключи от 21 квартиры военнослужащим в Подмосковье. На мероприятии была затронута тема улучшения жилищных условий, в том числе военной ипотеки. Церемония прошла на Балашихинском шоссе, сообщает «Царьград» .

В министерстве обороны уточнили, что был передан 21 ключ: от 20 служебных и одной постоянной квартиры. Жилой комплекс на Балашихинском шоссе состоит из 128 квартир, которые были отремонтированы компанией «Росжилкомплекс».

«Сегодня мы вручаем ключи от нового жилья тем, кто посвятил свою жизнь службе Родине. Позвольте поздравить вас с наступающим праздником, Днем защитника Отечества. 2025-й год президентом анонсирован как Год Защитника Отечества. И сейчас грядет такой праздник, который напрямую связан с вами, с вашей службой, с вашим служением государству», — обратилась Цивилева к бойцам.

Она также поблагодарила военных и их близких за терпение, поддержку и силу.

Кроме того, Цивилева акцентировала внимание на том, что обсуждаются новые возможности для улучшения жилищных программ для военнослужащих, включая более благоприятные условия военной ипотеки.

Также заместитель министра провела встречи с военнослужащими и их семьями, которые подняли ряд вопросов, среди которых: компенсация 50% расходов на оплату коммунальных услуг для семей с детьми-инвалидами, оформление регистрации для арендаторов и условия военной ипотеки.