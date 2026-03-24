«Военмех» объявил конкурс на ремонт общежития за 829 млн

сегодня в 14:01

Ощежитие «Военмеха» на Бухарестской улице в Петербурге капитально отремотируют

Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова объявил конкурс на капитальный ремонт общежития в Санкт-Петербурге. Начальная цена контракта составляет 829,3 млн рублей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Открытый конкурс размещен на портале госзакупок. Речь идет о капитальном ремонте общежития № 2, расположенного по адресу: улица Бухарестская, дом 142, корпус 2. Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ.

Заявки от участников принимаются до 8 апреля. Итоги закупки планируют подвести 10 апреля. Срок завершения капитального ремонта установлен до 2028 года.

Финансирование проекта обеспечат за счет внебюджетных средств университета. Их распределят на три года — с 2026 по 2028-й. К участникам конкурса предъявлено требование о наличии опыта выполнения аналогичных работ.

