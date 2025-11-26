Внимание и добросовестность: как обезопасить себя при покупке квартиры

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что при приобретении недвижимости покупателю следует проявить максимальную аккуратность: у продавца можно и нужно просить юридическую проверку документов и справку из психоневрологического диспансера, сообщает RT .

«Важно, чтобы потенциальный покупатель предпринял все необходимые действия для того, чтобы в сделке быть именно той самой добросовестной стороной», — сказал эксперт.

По его словам, имеет смысл лично познакомиться с продавцом и получить на руки выписку из домовой книги или ее аналога, а также копию финансово-лицевого счета.

Самый лучший вариант — это сопровождение профессионального юриста на всех этапах сделки. Он сможет проанализировать историю перехода права собственности и оценить все риски.

Еще один важный вопрос — это местонахождение нового дома: нужно посмотреть район и инфраструктуру, сравнить цену со стандартной рыночной.

