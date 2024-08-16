Глава Люберец проверил ход строительства поликлиники в поселке Мирный

сегодня в 15:27

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход строительства поликлиники для взрослых и детей на 540 посещений в смену в поселке Мирный, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В поселке Мирный возводим большую современную поликлинику для взрослых и детей на 540 посещений в смену. В здание также будет встроен пост скорой медицинской помощи на две бригады. Сейчас подрядчик возводит монолитные конструкции первого этажа, приступает к устройству ограждающих конструкций здания и внутренних стен, перегородок», — отметил Волков.

Глава Люберец добавил, что в будущей поликлинике предусмотрены блоки функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики.

«На втором этаже взрослого отделения также разместится женская консультация. После завершения строительства поликлинику укомплектуют мебелью и оснастят современным медицинским оборудованием», — сказал Владимир Волков.

Открыть поликлинику планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.