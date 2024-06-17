Владимир Ефимов: до конца 2025 года в СЗАО построят 3 школы за счет бюджета города

В северо-западном административном округе столицы на средства адресной инвестпрограммы строят 3 школы суммарной вместительностью 1250 мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На северо-западе Москвы появятся 3 новых учебных корпуса. Объекты возводят на средства столичной адресной инвестиционной программы. Так, в районе Куркина идет строительство двух образовательных комплексов на 550 и 300 мест. Еще одна школа на 400 мест возводится в районе Хорошево-Мневники. Строительство всех объектов планируется завершить до конца 2025 года», – отметил Ефимов.

Все новые школы в столице проектируют в соответствие с новым стандартом — с благоустроенными площадками вокруг зданий, зонами рекреации, интерактивными досками и компьютерами, современным оборудованием, специализированными и универсальными кабинетами, большими пространствами для общения и проектных работ, медиатеками и просторными помещениями.

«Готовность нового учебного корпуса на улице Юровской в районе Куркино превышает 90%. В здании будущей школы завершаются отделочные работы, ведется монтаж мебели и оборудования», – пояснил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Учебное учреждение рассчитано на 550 детей и войдет в образовательный комплекс ГБОУ «Школа №1298 «Профиль Куркино». Здание функционально будет разделено на 3 части — консультативный психолого-педагогический детский центр, дошкольное отделение на 150 учеников и начальную школу на 400 мест.

Второй учебный корпус в районе Куркино строят по адресу: улица Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1. Его площадь будет превышать 6 тыс. кв. м. В учреждении разместятся медиатека, зал для проведения мероприятий и ИТ-полигон. Сейчас на объекте идут отделочные работы, устраиваются инженерные системы. Стройготовность корпуса превышает 30%. Уже готовы монолитные конструкции, идут фасадные работы и остекление.

На улице Генерала Глаголева в Хорошево-Мневниках учебный корпус готов на 50%. Окончено возведение монолитных конструкций, укладке внутренних перегородок и наружных стен. Сейчас идут монтаж инженерных систем и отделочные работы. Здание будет оформлено сдержанными тонами. Фасады планируется облицевать мелкоразмерной бетонной плиткой с фактурой под кирпич монохромной гаммы. Корпус рассчитан на 400 человек и предназначен для старших классов — с 8 по 11. Площадь объекта будет превышать 7,5 тыс. кв. м. Будут оборудованы универсальные учебные и специализированные кабинеты для основ и принципов программирования, иностранных языков и естественных наук. Дополнительные занятия будут проводить в кабинете самотестирования, на ИТ-полигоне, а также в лабораторных практикумах. В библиотеку будет входить современная медиатека с местами для индивидуальных занятий.

Формирование комфортной и качественной городской среды предполагает возведение объектов соцназначения в шаговой доступности от жилых кварталов. Всего по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2011 года, в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 600 школ и детсадов.