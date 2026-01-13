Владельцы участков в Подмосковье изменили вид разрешенного использования на 2,6 млрд руб

В 2025 году более 5,3 тысячи жителей Подмосковья изменили вид разрешенного использования своих земельных участков, что принесло бюджету региона свыше 2,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году жители Подмосковья активно меняли назначение своих земельных участков. По данным министерства имущественных отношений Московской области, более 5,3 тысячи собственников получили положительные решения о смене вида разрешенного использования (ВРИ) на сумму свыше 2,6 млрд рублей. Всего за год было принято более 8 тысяч положительных решений общей стоимостью более 8,6 млрд рублей, сообщил министр областного имущества Тихон Фирсов.

Для упрощения процедуры в прошлом году внедрили автоматизированный онлайн-сервис. С его помощью собственники могут проверить соответствие текущего вида использования установленным требованиям и заранее рассчитать необходимую оплату. Сервис автоматически проверяет правильность введенных данных, соответствие классификатору и подсказывает условия бесплатного изменения ВРИ, если это предусмотрено законом, пояснил Тихон Фирсов.

Плату за смену ВРИ взимают только при переводе участка под жилое строительство: индивидуальные, малоэтажные, блокированные, среднеэтажные и многоэтажные дома. В остальных случаях смена ВРИ осуществляется бесплатно. Проверить вид разрешенного использования можно через портал госуслуг, сайт Росреестра, офисы МФЦ или Национальную систему пространственных данных. Изменение назначения участка влияет на кадастровую стоимость и земельный налог, поэтому перед подачей заявки рекомендуется изучить возможные последствия. Подать заявку на смену ВРИ можно на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.