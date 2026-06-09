Владелец выставил здание Кузбассгипрошахта на продажу за 610 млн рублей

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В центре Кемерова за 610 млн рублей продают бывшее здание Кузбассгипрошахта

В центре Кемерова за 610 млн рублей продают бывшее здание проектного института «Кузбассгипрошахт». Объект расположен рядом с мэрией и правительством Кузбасса, сообщает Сiбдепо .

Объявление о продаже появилось на популярной площадке. Речь идет о крупном здании в Центральном районе Кемерова.

У парадного входа установлена статуя. Внутри есть большой зал для мероприятий, конференц-залы с хрустальными театральными люстрами и собственная столовая.

Площадь здания превышает 7 тыс. квадратных метров. Вместе с объектом покупатель получит землю в собственности, закрытый двор и парковку.

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