Владелец ГК «Точно» Амосов: застройщики не были готовы к отмене льготной ипотеки

Застройщики заранее не скорректировали свои финансовые модели, потому что не думали, что льготную ипотеку отменят. В результате их «денежный поток» был перекрыт, заявил владелец ГК «Точно» Николай Амосов, сообщает «Коммерсант».

По словам эксперта, льготная ипотека была ключевым фактором продаж более 50% строящегося жилья. Но программа перестала действовать в 2024 году.

При этом россиянам доступна семейная ипотека, IT-ипотека, дальневосточная и арктическая ипотеки. Расходы федерального бюджета на эти программы составят 278,9 млрд руб.

Однако Амосов отмечает, что выиграют от таких программ лишь немногие застройщики из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так как спрос на новостройки там гораздо больше, чем в других регионах. Эксперт отметил, что другим девелоперам, которые привыкли к высокой маржинальности, пока что не стоит ждать внушительных результатов.

Ранее стало известно, что российские застройщики начали предоставлять скидки на жилье до 35%. При этом стоимость 1 кв. м официально продолжает расти.