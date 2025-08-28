В Звенигороде заключение о соответсвии выдали новой школе на 1 100 мест

Главгосстройнадзор Московской области завершил итоговую проверку новой школы на 1 100 мест в Восточном микрорайоне Звенигорода, и выдал заключение о соответствии объекта проектной документации. В ближайшее время образовательное учреждение введут в эксплуатацию, что позволит разгрузить существующие учебные заведения города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Новая школа станет частью образовательного комплекса «КвантУм». В фокусе будет развитие у школьников прикладных навыков и современных квалификаций. Учебное пространство оборудовано зонами для освоения цифровых технологий, а также спецлабораториями для изучения агрономии и медицинских дисциплин.

Для всестороннего развития детей оборудованы малый и большой спортзалы, библиотечно-информационный центр, актовый зал, медицинский и пищевой блоки. На прилегающей территории оформлено спортивное ядро с тренажерами, игровыми зонами и площадками для командных игр.

Учебные классы начальной и средней школы спроектированы раздельно и организованы в отдельные блоки, что позволит создать комфортную образовательную среду.

Новую школу возвели по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в Московской области планируется открыть 71 школу, из них 57 — после капремонта.

«В чем нюанс, в чем важный элемент? Когда старую школу мы трансформируем в современное здание, то потребление, в частности, энергопотребление, растет», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что очень важно своевременно на местах убедиться, что все нормально с инфраструктурой. Во время капремонта — сделаны красивые стены, новая кровля, укреплен фундамент, приведены в порядок спортзал и классы, но это еще все вместе должно работать, а значит — должна быть вся необходимая инфраструктура.