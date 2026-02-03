В Звенигороде Подмосковья выставили на аукцион участок 5,4 га для бизнеса

Частный земельный участок площадью 5,4 га в центре Звенигорода выставлен на продажу через аукцион. Торги организует ДОМ.РФ, заявки принимаются до 16 марта, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ДОМ.РФ предлагает инвесторам приобрести участок площадью 5,4 га, расположенный в центре Звенигорода на западе Подмосковья. Земля находится в частной собственности, а корпорация выступает агентом по её реализации. На участке возможно строительство офисно-делового или торгового комплекса.

Участок расположен рядом с трассой А-107, в окружении коммерческих объектов и малоэтажной жилой застройки. Остановка общественного транспорта «Хлебозавод» находится у границы участка. До МКАД — 38 км, до ЦКАД — 1 км.

Директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша отметил, что площадка подходит для создания центра, объединяющего торговлю, офисы и услуги для местных жителей и туристов. По его словам, сочетание выгодного расположения, транспортной доступности и готовых инженерных решений делает объект привлекательным для инвесторов.

В городе проживает более 37 тысяч человек, а Звенигород считается одним из курортных центров Подмосковья, что обеспечивает стабильный спрос на услуги будущего комплекса. Кластер санаториев и парк-отелей способствует постоянному притоку гостей, нуждающихся в магазинах и кафе.

ДОМ.РФ начал торги частной недвижимостью в конце лета 2025 года. Для участия объекты должны находиться в России, иметь рыночную стоимость свыше 10 млн рублей и быть свободными от обременений. Корпорация оказывает услуги по оценке, продвижению, проведению аукциона и юридическому сопровождению сделки. Победитель торгов заключает договор купли-продажи, а переход права собственности оформляется после расчетов между сторонами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.