В Звенигороде демонтируют недостроенное здание многоквартирного жилого дома

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории региона ведется масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В рамках данной работы в Звенигороде был выявлен объект незавершенного строительства — недостроенное здание многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«В начале 2000-х годов были начаты работы по возведению 17-ти этажного 132-квартирного жилого дома. Однако, в 2010 году строительство было остановлено. Долгое время недострой, который располагался в окружении жилого массива, портил облик города, конструкции пришли в аварийное состояние. Объект был включен в перечень для ликвидации. В результате совместной работы Мособлархитектуры, администрации Одинцовского городского округа и профильных ведомств был проработан механизм сноса объекта. В настоящий момент завершаются работы по демонтажу», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день осуществляется разбор конструкций и вывоз строительного мусора. Завершить работы планируется до конца текущего месяца.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 964 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 802 объекта, что составляет 83% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.