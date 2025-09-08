В Жуковском завершается капремонт дошкольного отделения средней школы № 6

На улице Чапаева, 1а, подмосковного Жуковского завершаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы № 6. Рабочие сейчас завершают отделочные работы, занимаются сборкой и расстановкой новой мебели, благоустраивают прилегающую к детскому саду территорию, ведут пусконаладку инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Ремонт осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Стройготовность объекта на сегодняшний день превышает 93%. В рамках капремонта в дошкольном отделении обновлен фасад, заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехника, окна и двери. Ведутся работы по внутреннему оформление помещений, кровельные работы, модернизация пищеблока, создание новой входной группы и благоустройство прилегающей территории. На объекте происходит и обновление мебели.

Работы планируется завершить в октябре 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.