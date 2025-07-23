В Жуковском продолжают демонтировать незаконные торговые объекты

В соответствии с поручением губернатора Московской области администрация городского округа Жуковский продолжает системную работу по выявлению и демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 июля была демонтирована и вывезена одна из таких конструкций – торговая палатка, расположенная у «Жуковского Пассажа» на улице Чкалова. Эта мера является частью плановой работы по наведению порядка в сфере уличной торговли.

По данным администрации, на территории Жуковского было выявлено 42 незаконных торговых объекта. На сегодняшний день демонтировано уже 21 из них, в том числе три – в июле текущего года.

Работа в данном направлении продолжается: в отношении оставшихся незаконных торговых точек подготовлены материалы, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в суде. Администрация городского округа намерена последовательно устранять нарушения в сфере торговли, обеспечивая соблюдение законодательства и комфортную городскую среду для жителей.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак подчеркнул, что все действия осуществляются в рамках правового поля и направлены на поддержание порядка и благоустройства города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.

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