В Жуковском начнут капитальный ремонт тепловой сети на улице Семашко в марте 2026 г

Капитальный ремонт тепловой сети на улице Семашко в Жуковском стартует в марте 2026 года, завершить работы планируют в октябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации Жуковского 11 февраля прошло совещание по вопросам капитального ремонта тепловой сети на улице Семашко. В обсуждении приняли участие глава города Андроник Пак, руководство муниципального предприятия «Теплоцентраль» и представители подрядной организации.

В рамках проекта специалисты отремонтируют трубопровод диаметром 530 мм и протяженностью 568,2 метра. Администрация уже заключила договор с подрядчиком, который выполнил проектно-изыскательные работы. Документация направлена на государственную экспертизу.

Глава города Андроник Пак отметил, что после получения положительного заключения экспертизы начнутся строительно-монтажные работы. Демонтаж старых труб запланирован на март 2026 года, завершить капитальный ремонт планируется в октябре того же года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.