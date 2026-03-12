В Жуковском начали строить детский сад на 290 мест

Строительство нового детского сада на 290 мест началось на улице Гудкова в Жуковском. Извещение о старте работ поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья, завершить объект планируют в сентябре 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Площадь трехэтажного здания составит 5,5 тыс. квадратных метров. В детском саду разместят 12 групповых ячеек с игровыми и обеденными зонами, раздевалками, санузлами и спальнями.

Также предусмотрены спортивный зал, кабинеты для дополнительных занятий и медицинский блок. Учреждение рассчитано на 290 воспитанников.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.