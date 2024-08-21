В ЖК «Живописный» Ленинского округа началась выдача ключей

В ЖК «Живописный» Ленинского городского округа началась выдача ключей в корпусе № 2. Новоселье здесь отпразднуют 435 семей. Площадь 4-этажного дома с подземным паркингом — более 44 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ранее в ЖК были введены в эксплуатацию корпуса № 3, 4.1 и 4.2 и открыт детский сад на 130 мест. По проекту в нем предусмотрены шесть групп. Здесь разместились музыкальный и спортивный залы, кружковые, пищевой и медицинский блоки. Застройщик смонтировал в здании «теплый пол» для комфортного пребывания детей и оснастил объект мультимедийными системами.

ЖК «Живописный» — гармоничный ансамбль жилых домов с объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры. Комплекс возводится на территории 21 га. Четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. метров первой очереди строительства рассчитаны на 1078 квартир. Рядом находятся Бутовский лесопарк, загородный клуб «Завидное», имение «Спасское».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.